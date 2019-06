Europa hilft bei Projekten im Landkreis

Gleich zwei positive Leader-Förderbescheide wurden am Dienstag im Landratsamt Haßberge in Haßfurt übergeben. Darüber freuten sich als Projektträger sowohl die Gemeinde Breitbrunn als auch der Zweckverband Schulzentrum Haßfurt.

Landrat Wilhelm Schneider (CSU) gratulierte, bevor Wolfgang Fuchs, Leader-Koordinator für Unterfranken, die Bescheide an die Projektträger übergab, wie das Landratsamt mitteilte. Leader-Mittel sind Fördergelder der Europäischen Union (EU).

Für das Gymnasium

Horst Hofmann, Geschäftsführer des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt, nahm für das MINT-Labor am Gymnasium Haßfurt die Leader-Förderzusage entgegen. Der Zweckverband erhält für sein Vorhaben eine Leader-Förderung in Höhe von rund 40 000 Euro. Ein MINT-Labor soll am Gymnasium Haßfurt errichtet werden, das zugleich die erste Einrichtung dieser Art im gesamten Landkreis sein wird.

Neben der Förderung der Schüler im MINT-Bereich stehen bei dem Vorhaben die Vernetzung zwischen den Schulen im Landkreis sowie die Vernetzung der Schulen mit regionalen Firmen im Vordergrund.

Aus der Geschichte

Über eine Leader-Förderung von rund 65 700 Euro kann sich die Gemeinde Breitbrunn für die Umsetzung einzelner Maßnahmen im Projekt "Erlebniswelt Fränkischer Sandstein Breitbrunn" freuen. Gertrud Bühl, die Bürgermeisterin von Breitbrunn, nahm den Zuwendungsbescheid entgegen. Innerhalb des Projektes ist vorgesehen, den Kellerbruch, einen stillgelegten Sandsteinbruch in der Gemeinde Breitbrunn, erlebbar zu gestalten. Dabei soll vor allem die regionale Bedeutung des Sandsteins hervorgehoben werden. Mittels Leader-Förderung wurde im Jahr 2017 bereits ein Konzept erarbeitet, das aufzeigt, wie der Kellerbruch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und über den Sandsteinabbau informiert werden kann. In der Erlebniswelt sollen unter anderem eine Ausstellung zu den "Steinbaronen" und eine Ausstellung über die "Steinhauer" entstehen. red