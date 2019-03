Europa für Forchheim: Infoabend

"Warum Europa, Forchheim und Klimaschutz zusammengehören" ist der Titel einer Veranstaltung der Landkreis-Grünen im Vorfeld der Wahl zum Europaparlament am 26. Mai. Quasi als Vorwort wird Emmerich Huber vom Vorstand der Grünen kurz auf die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" und die EU eingehen. Das Thema des Abends bestreitet Malte Galee, ein Europa-Fan und der oberfränkische Kandidat der Grünen für die Europawahl. Galee, selbst erst 25, will erklären, warum Europa gerade für die junge Generation wichtig ist. Die Veranstaltung ist am Donnerstag 21. März, um 19.30 Uhr in der "L'Osteria" am Paradeplatz 22 in Forchheim. red