Eine eucharistische Anbetungsnacht ist am Samstag, 7. Juli, in der Filialkirche St. Josef im Hain geplant. Das Thema lautet "Unterscheidungsgabe und Klugheit". Beginn ist um 19.30 Uhr mit der Aussetzung des Allerheiligsten. Um 21 Uhr wird eine heilige Messe gefeiert; Zelebrant ist der emeritierte Bischof von Augsburg, Walter Mixa . Anschließend wird der Rosenkranz und der Kreuzweg gebetet. Um 24 Uhr findet ein lateinisches Choralamt statt. Die Anbetungsnacht endet am Sonntag gegen 2 Uhr mit einer Sakramentsprozession und dem feierlichen Schlusssegen. Am Samstag besteht ab circa 20 Uhr Beichtgelegenheit.