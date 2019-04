Am Sonntag, 14. April, findet um 10.30 Uhr in St. Wolfgang eine Eucharistiefeier zum Palmsonntag statt. Der erste Teil des Gottesdienstes beginnt vor der Kirche, dabei werden die Palmzweige der Gottesdienstbesucher gesegnet. Um den Einzug Jesu in Jerusalem bildlich darzustellen, wird wie schon in den letzten Jahren, ein Esel mitgeführt. Pater Putzer und sein Team gestalten diesen besonderen Gottesdienst. red