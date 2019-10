Eucharistiefeier: "Das Gute bewahren"

Das klassische Erntedankfest ist vorbei. Seine Zeichen schmücken noch die Gotteshäuser. Das Vorbereitungsteam des früheren Jubli-Gottesdienstes in Stegaurach, das sich seit einem Jahr um "Tiefgang-für-die-Seele"-Gottesdienste bemüht, wird einen Rückblick auf den Sommer wagen und stärkende Momente für die Schwelle zum Winter suchen. Im Sinne von "Das Gute bewahren" gibt es am Sonntag, 20. Oktober, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Stegaurach bei einer Eucharistiefeier Gedanken, Lieder und Gebete als Balsam für die Seele. red