Die katholische Pfarrgemeinschaft lädt für Montag, 1. April, zu einem Themenabend mit dem Titel "Tut dies zu meinem Gedächtnis! - Von der offenen Tischgemeinschaft Jesu zu Eucharistie und Abendmahl" mit Prof. Joachim Kügler aus Bamberg ein. Nach dem II. Vatikanischen Konzil ist die Eucharistie "Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens". Aber viele Christen fragen: Verstehen wir heute noch das Geschehen am Altar? Der Referent wird erste Antworten geben. Danach findet eine offene Diskussion statt. Zu dieser Veranstaltung sind alle Interessierten aller Konfessionen um 19.30 Uhr in das Gemeindezentrum St. Magdalena in Herzogenaurach eingeladen. red