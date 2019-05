Etzelskirchener feiern ein Wiesengrundfest

Familie Wiese und Kathrin Nißlein organisieren am Sonntag, 5. Mai, ein Wiesengrundfest am Spielplatz in Etzelskirchen. Los geht es um 14 Uhr, teilen die Organisatoren mit. Es gibt die Möglichkeit zum Zusammensein bei Kaffee und Kuchen. In diesem Rahmen soll mit den Bürgern aus Etzelskirchen die aktuelle Bauleitplanung in Etzelskirchen diskutiert werden, die im Stadtrat beschlossen wird/wurde. Für Kinder gibt es ein Kinderprogramm. Wer einen Kuchen spenden möchte, möge sich bitte bei Kathrin Nißlein unter der Rufnummer 0163/7774443 melden. red