Etwas für die Jugend bieten

Dagmar Besand



Die Stadtsteinacher Jugend wünscht sich einen Jugendtreff, und der Stadtrat unterstützt dieses Vorhaben. "Die Initiative kam aus dem Jugendparlament", erläuterte Jugendsprecher Harald Hempfling (CSU) in der Stadtratssitzung am Montagabend. "Wir haben einen Raum, der bislang nur zur Aufbewahrung der Weihnachtsbeleuchtung genutzt wird. Mit ein bisschen Farbe und ein paar gebrauchten Möbeln lässt sich das günstig herrichten. Die Jugendlichen wollen dabei auch mithelfen."



Wichtig für die Wintermonate

Der Treff ist vor allem für die Wintermonate gedacht und könnte für den Anfang einmal pro Woche geöffnet sein - mit Begleitung durch einen Sozialpädagogen. "Das lässt sich dann je nach Bedarf weiterentwickeln", so Hempfling.

Auch beim Skaterplatz wollen die Jugendlichen für einen guten optischen Eindruck sorgen. Aktuell wird ein kreativer Sprayer gesucht, der das Unterstellhäuschen ansprechend gestalten möchte. Die Initiative für den Jugendtreff bewerten die Stadträte positiv, zumal die Jugendlichen selbst mitarbeiten wollen.



Hilfe für die Wildschwein-Jagd

Viel zu beraten und zu entscheiden gab es vor der Festsitzung mit Bürgermedaillenverleihung nicht. Auf Bitte von Horst Kremer leitet die Stadt ein Verfahren zur Einziehung einer Teilstrecke des öffentlichen Feld- und Waldwegs "Vorderreuther Weg" ein. Der ohnehin längst zugewachsene und nicht mehr befahrbare Weg führt über Kremers Grundstücke in der Gemarkung Schwand. Kremer möchte dort gerne ein Schussschneise zur Bejagung von Wildschweinen schaffen, die im Bereich Schwand eine echte Plage sind. Auch ohne das Teilstück des öffentlichen Weges sind alle umliegenden Grundstücke durch das öffentliche Wegenetz erreichbar.