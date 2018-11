Etwas andere Lieder zur Weihnachtszeit

Am Mittwoch, 12. Dezember, findet ein Abend mit Siggi Michl unter dem Motto "Oh du fröhliche - etwas andere Lieder und Texte zur Advents- und Weihnachtszeit" statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der evangelischen Johanneskirche, Johannesstraße 4 in Hallstadt. Der Liedermacher und Sänger Siggi Michl ist vor allem als Teil von Bands wie "Landmusigg", "Derabeudisches Orkester Ober - Franken" oder "Duudn & Bloosn" unterwegs. Seit einiger Zeit aber hat er eine kleine Sammlung von eigenen Weihnachtsliedern angelegt, die sich jedes Jahr vergrößert und die er jetzt gerne einmal solo in Hallstadt auf die Bühne bringen möchte. Das besondere an seinen Weihnachtsliedern ist, dass manche nur am Rande mit Weihnachten zu tun haben, andere aber die Weihnachtsgeschichte nach Franken holen.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei St. Kilian, Marktplatz 12a in Hallstadt, oder an der Abendkasse. In der Pause und nach dem Konzert bietet das Bücherei-Team der Stadtbücherei St. Kilian Glühwein und Punschstangen an. red