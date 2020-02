Etliche neue Gesichter im VdK-Vorstand

Es gibt einige neue Gesichter im Vorstand des VdK-Ortsverbands. Dass das Interesse groß ist, zeigte sich daran, dass fast die Hälfte der Mitglieder bei der Jahresversammlung anwesend war.

Vorsitzender Ottmar Vonbrunn stellte fest, dass der Ortsverband 79 Mitglieder zähle. Mit dem Gedankenanstoß zur Gehwegverbreiterung und der Absenkung von Gehwegen in Mainroth habe der VdK einiges für die Barrierefreiheit erreicht. Er hoffe, so Vonbrunn, dass auch Verbesserungen in der Brunngasse und beim Friedhofsaufgang in Angriff genommen werden.

Von den Helft-Wunden-heilen-Sammlungen könne auch in Not geratenen Menschen, wie in Weismain und Gehülz geschehen, finanziell geholfen werden.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis Vorsitzender Ottmar Vonbrunn, 2. Vorsitzende Ursula Heinlein, Schatzmeisterin Conny Götz, Schriftführer Roland Dietz, Frauenbeauftragte Renate Schmidt, Vertreter der jüngeren Mitglieder und Beisitzer: Wolfgang Dietzel, Heidi Stehl, Georg Marr und Katja Greiner rdi