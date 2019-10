Am Montagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Herzogenaurach davon in Kenntnis gesetzt, dass zwei Weiher südlich des Obermembacher Biergartens abgelassen worden sind. Bretter, die das Auslaufen verhindern sollten, sind dabei beschädigt worden. Zahlreiche Fische verendeten in den leeren Gewässern. Personen, die Beobachtungen im Bereich der Weiher gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.