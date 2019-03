Etiketten für den Flohmarkt

Der Elternbeirat des Kindergartens "Tausendfüßler" organisiert erstmals einen Frühjahr-/Sommerflohmarkt rund ums Kind. Am Samstag, 9. März, gibt es ab 10 Uhr (für Schwangere ab 9.30 Uhr) bis 13 Uhr alles, was Babys, Kinder, Jugendliche und Eltern gut gebrauchen können. Der Flohmarkt findet im Kindergarten Tausendfüßler, Hutholzweg 2, statt. Wer gut erhaltene Kinderkleidung, Kinderwagen, Auto- und Fahrradsitze, Spielsachen, Bücher oder Spiele verkaufen will, meldet sich gerne noch bis Donnerstag, 7. März, unter Telefon 0160/90233068. red