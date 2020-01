Etiketten für den Basar sichern

Ein Secondhand-Basar "Rund ums Kind" der Kirchengemeinde St. Marien Einberg findet am Samstag, 1. Februar, von 9 bis 13 Uhr in der Grundschule im Gebäude "Living Glass", Langer Rain 15, statt. Zum Kauf angeboten werden gepflegte und modische Kinderbekleidung Frühjahr/ Sommer, heißt es in einer Mitteilung. Einlass für schwangere Kundinnen mit einer Begleitperson ist bereits ab 8.30 Uhr. Die Vergabe der Etiketten erfolgt nur nach vorheriger telefonischer Reservierung (solange Vorrat reicht) am Freitag, 17. Januar, ab 17 Uhr unter der Mobilnummer 0170/5948635 (keine SMS). red