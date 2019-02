Der Kindergarten St. Anna organisiert am Samstag, 6. April, einen Basar für Kinderspielzeug, -kleidung und mehr. Eingekauft werden kann von 13 bis 15 Uhr im Pfarrsaal und im Chorraum St. Anna in der Unteren Kellerstraße 52 in Forchheim. Schwangere haben dort bereits ab 12.15 Uhr Einlass. Die Etikettenvergabe erfolgt am Montag, 25. März, von 7.30 bis 8.30 Uhr im Kindergarten St. Anna. Weitere Informationen zum Basar gibt es per E-Mail an basar.st.anna@gmx.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0175/5656659. red