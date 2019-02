Das Regiomed Klinikum lädt am Mittwoch, 27. Februar, zum "Tag des Patienten" ein. Unter dem Motto "Der Mensch im Mittelpunkt - Ethik im Krankenhausalltag" wurde anlässlich des jährlichen Tags des Patienten bereits im Januar bundesweit auf die Rechte von Patienten aufmerksam gemacht. An einem Infostand im Eingangsbereich des Klinikums werden die Mitglieder des Ethikkomitees sowie Patientenfürsprecher der Stadt und des Landkreises ab 14 Uhr für Fragen zur Verfügung stehen. Um 17 Uhr findet im Konferenzraum neben der Cafeteria ein Vortrag des Ethikkomitees statt. Dabei geht es um das Thema "Damit der Mensch im Mittelpunkt bleibt - Ein Gespräch mit Patientenfürsprecher, Vertretern des Beschwerdemanagements sowie Ethikberaterinnen". Roland Dietrich, Richter im Ruhestand, wird anschließend um 18 Uhr zum Thema "Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht" informieren. Im Mittelpunkt des Aktionstages steht der einfühlsame und menschliche Umgang mit Patienten und ihren Angehörigen - auch in einem getakteten Klinikalltag. Dabei soll auch die Rolle von Patientenfürsprechern und Beschwerdemanagern hervorgehoben werden, die als Ansprechpartner für Sorgen, Bedürfnisse und Kritik von Patienten nicht nur am Tag des Patienten einen wichtigen Beitrag für eine stetige Verbesserung der Krankenhausversorgung und die Stärkung der Patientenorientierung leisten. red