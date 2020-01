Ethik-Forum lädt zum Zuschauen und Mitmachen ein

"Wie würden wohl Tiere über den Menschen urteilen, wenn er vor ihrem Gericht stünde? Was ist überhaupt los mit uns Menschen: Manche Tiere können wir leiden, andere lassen wir leiden? Braucht es immer noch Tierversuche? Was leisten Multi-Organ-Chips?" Mit Fragen wie diesen haben sich die Schüler des P-Seminars Tierethik und der Wahlkurse Tierschutz am Gymnasium Herzogenaurach beschäftigt. Zusammen mit ihren Kursleiterinnen Ulrike Deavin-Spindler und Sigrid Hader-Popp laden sie alle Interessierten zu einem Ethik-Forum am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr in die Aula ihrer Schule ein.

Theaterstück und Infostände

Vorbereitet sind ein kurzes Theaterstück, Impulse zum Weiterdenken, Info- und Mitmachstände etc. Unterstützt werden die Schüler auch von Eric Seuberth, stud. phil., und Margrit Vollertsen-Diewerge von der Erlanger Gruppe "Ärzte gegen Tierversuche". red