Esskastanien für Höchstadt

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen verteilt am Samstag, 23. Juni, ab 7 Uhr auf dem Marktplatz in Höchstadt 50 Esskastanien an die Bevölkerung. Die Esskastanie - anpassungsfähig und wärmeresistent - gilt laut Pressemitteilung als "Zukunftsbaumart im Klimawandel". Herangezogen wurden die Bäumchen in einer Regionalgärtnerei im Landkreis. red