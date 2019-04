Essensmarken für Fastenessen

Am Sonntag, 7. April, sind alle nach dem Gottesdienst zum gemeinsamen Fastenessen der Pfarrei Ebensfeld ins Pfarrheim eingeladen. Bis gegen 13 Uhr wird Gemüseeintopf mit Brot angeboten. Für die bessere Planung findet der Verkauf von Essenskarten in den Bäckereien Kreppel und Kerling sowie in den Metzgereien Dusold und Leicht & Finzel statt. Es besteht im Pfarrheim zwischen 10.30 und 13 Uhr auch die Möglichkeit, Ware des Eine-Welt-Ladens, vor allem Tee, Kaffee, Reis, Gewürze, Süßigkeiten, Kunsthandwerk und Karten, einzukaufen. red