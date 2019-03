Essensmarken für Fastenessen

Am Sonntag, 7. April, wird der Misereor-Sonntag gemäß dem Motto "Mach was draus: Sei Zukunft" gefeiert. Nach einem Familiengottesdienst wird im Jugend- und Pfarrheim zum Fastenessen eingeladen. Ab sofort bis Samstag, 6. April, können in den Metzgereien Dusold und Leicht & Finzel, den Bäckereien Kerling und Kreppel Essensmarken für einePortion Gemüseeintopf mit Brot erworben werden. Der Erlös fließt in die Förderung des Projektlandes El Salvador. red