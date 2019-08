Essen, Geselligkeit und Fußball bestimmen das Festprogramm von heute bis Montag, 2. September, zur Kirchweih im FC-Sportheim. Das erste Fußballspiel wird am Sonntag um 13 Uhr angepfiffen. Die SG Marktzeuln III/Schwürbitz II tritt gegen TSSV Fürth am Berg II an. Um 15 Uhr stehen sich die SG Schwürbitz I/Marktzeuln II und der TSSV Fürth am Berg I gegenüber. Ein weiteres Fußballspiel bestreiten am Montag um 18.30 Uhr die AH 500 Lichtenfels und die AH Coburg. che