Essen für Schwangere, Babys und Familien

Die Familienbildung des Mehrgenerationen-hauses in Kooperation mit dem Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten startet eine neue Kursreihe. Veranstaltungszeit und -ort sind jeweils donnerstags, von 10 bis circa 11.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus, Von-Hessing-Straße 1, 97688 Bad Kissingen. Alle Vorträge können unabhängig voneinander gebucht und besucht werden.

Am 5. und 12. September findet "Hallo Löffel 1 & 2" - von der Milch zum Brei. B(r)eikost - Ernährung im ersten Lebensjahr statt. Die Einführung der ersten Beikost (zweiteiliger Vortrag) ist ein spannender Entwicklungsschritt für jedes Baby. Doch auch für die Eltern bringt diese Zeit viele Fragen mit sich. Gläschen kaufen oder Babybreie selber kochen? Im Kurs werden Fragen rund um die Ernährung der Beikost und den Ernährungsplan für das erste Lebensjahr beantwortet. Viele Tipps, auch zum Bevorraten der Breie, erleichtern die Umsetzung im Alltag.

Am 26. September folgt das Thema "Ernährung in der Schwangerschaft". Hier geht es um den Energiebedarf und die ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung in der Schwangerschaft, und auf welche Nährstoffe besonders zu achten sind.

Naschen erlaubt?

Am 17. Oktober findet das Seminar "Naschen erlaubt? - Sinnvoller Umgang mit Süßem" statt. Der Geschmack süß ist den Menschen angeboren. Kein Wunder, dass bereits sehr kleine Kinder auf Süßes stehen und bisweilen lautstark danach verlangen. Hier erfährt der Teilnehmer, wie viel Zucker sich in beispielhaften Produkten versteckt, und wo der Zucker auf der Verpackung zu finden ist. Im Seminar gibt es Hilfestellung wie mit "Zucker" sinnvoll umgegangen wird, und welche Alternativen es gibt.

Am 7. und 14. November geht es um "Ich erobere den Familientisch" - wenn die Kleinsten mitessen (zweiteiliger Vortrag). Es gibt viele Anregungen und Rezepte für gesunde und leckere Familienmahlzeiten.

Am 28. November wird das Thema "Stress am Familientisch" beleuchtet. Wenn Essen zum Problem wird - mein Kind isst zu wenig, mein Kind isst zu viel. Mein Kind mag kein Fleisch oder isst kein Gemüse. Essen ist doch wichtig für eine gesunde Entwicklung. Wie sollen Eltern reagieren?

Alle Termine begleitet die Referentin Antje Omert, Dipl.-Oecotrophologin (Univ.), Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten. Die Teilnahme ist an allen Tagen kostenfrei. Anmeldung sind unter unter www.weiterbildung.bayern.de möglich. red