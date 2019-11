Essen für die Bildung

Am Samstag, 23. November, findet das erste "Eine-Welt-Dinner" statt, zu dem die Kolpingsfamilie Kronach einlädt. Um 19 Uhr startet im Pfarrzentrum Kronach am Melchior-Otto-Platz eine kulinarische Reise durch fünf Kontinente. Begleitet wird die Reise von "Schnuffi", dem tierischen Maskottchen der Kolpingjugend, das viele Informationen über die Reiseländer, das Leben vor Ort und das Projekt, das mit dem Erlös des Dinners unterstützt werden soll im Gepäck hat.

Unter dem Motto "Essen, damit Jugendlichen Bildung ermöglicht wird", soll der Erlös des Eine-Welt-Dinners an Jugendliche in Uganda gehen. Ziel der Bildungsarbeit von Kolping-International ist es, die Talente und Fähigkeiten jedes Einzelnen zu fördern. Die Programme geben Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Chance, über das Erlernen eines Berufes den Einstieg in die Arbeitswelt zu schaffen. So können sie sich dauerhaft eine sichere Existenz aufbauen.

Dort, wo Jugendliche aus besonders schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, hilft Kolping ihnen zunächst mit sogenannten "Work Opportunity Programmes", wo sie grundlegende soziale Kompetenzen vermittelt bekommen, um sie für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Erst danach startet die fachliche Ausbildung. Diese und weitere Aspekte der Bildungsarbeit und des Projektes in Uganda werden im Rahmen des Eine-Welt-Dinners vorgestellt.

Statt eines Gastgeschenks bittet die Kolpingsfamilie die Teilnehmer um eine Spende. Anmeldungen für das Eine-Welt-Dinner sind noch bis morgigen Sonntag, 17. November, möglich. Interessenten melden sich bei Barbara Hausmann, Telefon 09261/6799328, oder per E-Mail an b.hausmann@kolping-kronach.de. red