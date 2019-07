Essen auf dem Herd vergessen

Eine 78-Jährige hat am Donnerstag gegen 12 Uhr ihr Essen auf den Herd gestellt und verließ für eine halbe Stunde ihre Wohnung in der Hennebergstraße. Als sie zurückkehrte, stellte sie Rauch in ihrer Wohnung fest. Die Bewohner des Hauses verließen sofort das Gebäude. Die Feuerwehr aus Münnerstadt und der Rettungsdienst waren umgehend vor Ort. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, konnte es am gleichen Tag aber wieder verlassen. Es entstand kein Sachschaden. pol