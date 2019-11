Essen angebrannt: Rauchgasvergiftung

Nach einem Brand in der Küche ist eine Frau in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Am Freitagabend stellte sich die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses ihr Abendessen auf den Herd. Während das Essen auf dem Herd garte, schlief die Dame auf dem Sofa ein. Sie schlief so fest, dass sie den Rauchmelder, der durch das angebrannte Essen ausgelöst wurde, nicht hörte und erst von aufmerksamen Nachbarn geweckt werden konnte. Die Feuerwehr barg das angebrannte Essen und lüftete die Wohnung.