Eselwanderung rund um Lindach

Am Samstag, 26. Oktober, veranstaltet der Landschaftspflegeverband Landkreis Bamberg ab 14 Uhr eine Wanderung durch die herbstliche Natur- und Kulturlandschaft rund um Lindach. Auf dem etwa vier Kilometer langen Spaziergang begleiten die Teilnehmer die beiden Esel "Moritz" und "Rucola". Die Veranstaltung läuft im Rahmen des Bayern-Netz-Natur-Projektes "Blühender Jura"; sie dauert etwa zwei Stunden und ist auch für Familien geeignet. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 0951/85553 oder per E-Mail an lpv-bamberg@lra-ba.bayern.de wird gebeten. red