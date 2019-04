Eschenbacher bereiten Kapellenjubiläum vor

Die Eschenbacher feiern am Sonntag, 2. Juni, das 20-jährige Bestehen der Vierzehnnothelferkapelle. Aus diesem Grund stehen Arbeitseinsätze für Renovierungsmaßnahmen an der Kapelle an, teilte die Dorfgemeinschaft im Eltmanner Stadtteil mit. Der erste Arbeitseinsatz ist am Samstag, 6. April, um 9 Uhr an der Kapelle geplant. Des Weiteren weist die Dorfgemeinschaft darauf hin, dass für die Dauer der Arbeiten, etwa zwei Wochen, die Kapelle geschlossen ist. Ein Vorbereitungstreffen für das Fest findet am Sonntag, 28. April, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Eschenbach statt. Die Kapelle liegt an einem Hang oberhalb von Eschenbach. Von dort aus haben Besucher des Kirchleins und Wanderer einen schönen Blick aufs Maintal und die Haßberge. red