Eschenau feiert Dorferneuerung

Die Maßnahmen zur Dorferneuerung in Eschenau sind inzwischen abgeschlossen. Aus diesem Anlass feiert die Gemeinde Knetzgau am Freitag, 29. Juni, in der neuen Festhalle in der Gangolfsbergstraße. Um 10 Uhr beginnt der Festakt mit ökumenischer Segnung. Die örtlichen Vereine laden anschließend zu einem Fest ein. Die Bevölkerung und alle Interessierten sind sowohl zum offiziellen Teil als auch zum anschließenden Fest willkommen, wie die Gemeinde mitteilte. Dabei gibt es Gelegenheit, die Maßnahmen am Kirchplatz mit Brunnenhäuschen, in der Bergstraße und am Spielplatz zu betrachten.