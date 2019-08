"Escape Room" für Kinder

"Escape Rooms" sind gerade sehr angesagt unter Jugendlichen. Im "Pitpat Wonderland" in der Schwarzlichtfabrik in Würzburg gibt es einen "Escape Room" speziell für Kinder. Diesen buchte die Jugendsozialarbeiterin der Anton-Kliegl-Mittelschule Bad Kissingen, Ann-Kathrin Schmidt (JaS, gfi gGmbH), für ein Ferienangebot. Zu den Aufgaben der Jugendsozialarbeit an Schulen zählt es auch, Ferienangebote für Schüler der Zielgruppe anzubieten.

Da das Interesse jedoch so groß war, fand das Angebot an zwei Tagen statt. So ging es an zwei Tagen in der ersten Ferienwoche für insgesamt neun Kinder der fünften Jahrgangsstufe mit dem Zug am Vormittag von Bad Kissingen nach Würzburg.

Zuerst durften sich die Kinder gegenseitig mit Farbe anmalen, die im Schwarzlicht dann leuchtet. Im Escape Room hatten die Schüler 60 Minuten Zeit, verschiedene Aufgaben und Rätsel zu lösen. Neben der Teamfähigkeit werden in diesem Spiel Geduld, gedankliche Ausdauer, Geschicklichkeit sowie logisches Denken gestärkt. Beide Gruppen haben es innerhalb der vorgegebenen Zeit geschafft und haben eine Belohnung bekommen. Die Kinder durften im Kreativraum des "Pitpat Wonderlands" eine kleine Leinwand gestalten und als Andenken mit nach Hause nehmen.

Nach dem Kids Escape verbrachten die Schüler noch einige Zeit in der Stadt, bevor es am Nachmittag wieder mit dem Zug nach Bad Kissingen ging.

Auch nach Schweinfurt

In den "Escape Room Schweinfurter Grün" ging es in der ersten Ferienwoche auch für ausgewählte Mädchen der siebten Klasse. Zuerst konnten die Mädchen einige Zeit in der Stadtgalerie shoppen gehen, bevor es anschließend in den Escape Room ging. Dort angekommen, wurden zunächst die Spielregeln erklärt. Aufgabe war es, innerhalb von 60 Minuten verschiedene Aufgaben und Rätsel zu lösen, um herauszufinden, was Professor Fischer mit dem neuen Schweinfurter Grün erfunden hat. Neben der Teamfähigkeit werden in diesem Spiel Geduld, gedankliche Ausdauer, Geschicklichkeit sowie logisches Denken gestärkt. Leider ist es der Gruppe nur ganz knapp nicht gelungen, an die Lösung des Spiels zu kommen. Trotzdem hatten die Mädchen viel Spaß bei diesem Ausflug und fragten, ob es im nächsten Jahr wieder so etwas geben würde. red