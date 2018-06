Es wurde nicht nur Schrott gesammelt

pol



Bei der Kontrolle eines Schrottsammlers am Donnerstagnachmittag in Volkers stellte die Polizei fest, dass neben Metallschrott auch durchaus noch verwendbare Maschinen, unter anderem eine Gartenfräse der Marke "Einhell", geladen war. Intensive Recherchen führten nicht dazu, die Angelegenheit aufzuklären. Im Rahmen seiner Sammeltätigkeit sei dem 52-jährigen Fahrer des kontrollierten Lieferwagens auch dieses Gerät überlassen worden. Die Polizei fragt, ob am Donnerstag in Volkers jemand Beobachtungen gemacht hat, die die Version des Mannes bekräftigen oder widerlegen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau , Tel.: 09741/6060, entgegen.