Die Straßenertüchtigung zwischen Gut und Ortschaft in Kleinwalbur wird am Montag, 15. Juli, um 19 Uhr bei der Sitzung des Gemeinderates im Rathaus besprochen. Außerdem geht es um die Vermeidung von Kapitalertragsteuer bei Betrieben gewerblicher Art sowie um die Kläranlage in Kösfeld. red