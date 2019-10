Es wird höchste Eisenbahn

Wir mussten heute Lehrgeld zahlen!

Unsere junge Mannschaft muss noch viel lernen! Wir waren nicht clever genug!

In einigen Aktionen fehlt unseren Youngstern noch die Ruhe!

Immer wieder die gleichen Argumente - oder sind es gar Ausreden im Wildpark? Von dem Lehrgeld, das die "Mönche" in den letzten fünf Jahren angeblich zahlen mussten, hätten sie sich auch einen Führungsspieler oder "Knipser" leisten können. Selbst die als äußerst geduldig geltenden und selten fordernden Fans des TSV Mönchröden verlieren langsam die Geduld.

Noch üben sie Kritik hinter vorgehaltener Hand: Die Mannschaft von Trainer Thomas Hüttl trete auf der Stelle. Eine Entwicklung sei in den letzten Monaten nicht erkennbar! Und das obwohl mit Beetz (33), Greiner (29), Kirtay (28) oder auch Emig und Späth, die beide ebenfalls schon fünf Jahre Erfahrungen im Männerbereich in den Knöcheln haben, gestandene Kerle in der Derby-Anfangsformation gegen Ebersdorf standen.

Dazu kommt eine Handvoll im Nachwuchsleistungszentrum Coburg ausgebildete Draufgänger. Die "Mönche"-Mischung stimmt also, könnte kaum besser sein. Deshalb muss diese Mannschaft jetzt endlich liefern. Nicht einmal, auch nicht zwei- oder dreimal. Konstant gute Leistungen sind bis zur Winterpause notwendig, um im Frühjahr noch einmal ganz vorne angreifen zu können. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass der Landesliga-Zug trotz der durchwachsenen Leistungen der letzten Wochen für den TSV Mönchröden noch längst nicht abgefahren ist.