Die Strick- und Häkelgruppe der Senioren im Markt Maßbach trifft sich das nächste Mal zum Handarbeiten am Montag, 1. Juli, um 14 Uhr im Seniorenraum im alten Rathaus in Poppenlauer. Danach macht die Gruppe Ferien. Das nächste Treffen findet dann wieder am Montag, 19. August, statt. sek