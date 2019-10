Es wird eng in Zollnerstraße

Wegen des Glasfaserausbaus kommt es in der Zollnerstraße zwischen Brennerstraße und Neuerbstraße ab Montag, 28. Oktober, bis 22. November stadtauswärts zu einer Fahrbahneinengung: Der Geh- und Radwegbereich bis Hausnummer 36 der Stellplätze ist gesperrt. Fußgänger werden an der Kreuzung Zollnerstraße/Brennerstraße sowie auf Höhe Zollnerstraße 38 auf die Gegenseite übergeleitet. Wohnhäuser und Gewerbebetriebe sind erreichbar. Der Abschnitt bleibt für alle Verkehrsteilnehmer passierbar, der Radverkehr stadtauswärts fließt auf der Straße mit. Die Busse der Linie 901, 931 und 935 halten ab Dienstag stadtauswärts an einer Ersatzhaltestelle hinter der Baustelle. red