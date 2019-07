Es wird eng in der Königstraße

Im Zuge des Glasfaserausbaus durch die Stadtwerke Bamberg kommt es im Zeitraum vom 8. Juli bis voraussichtlich 5. August zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unteren Königstraße bis zur Einmündung in die Kettenbrückstraße. Innerhalb dieses Zeitraumes wird für voraussichtlich vier Tage auch die Abbiegespur in die Kettenbrückstraße gesperrt, teilt die Stadt mit. Das Abbiegen in die Kettenbrückstraße wird dennoch möglich sein, allerdings wird der gesamte Verkehr über die Geradeausspur fließen müssen. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. red