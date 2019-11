Es wird eng für zwei Fahrzeuge

Von Ebern in Richtung Haßfurt fuhr am Sonntag um 19.30 Uhr ein 75-Jähriger mit seinem Ford. Rund 200 Meter vor der Einfahrt nach Bühl und Köslau kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Dieses befand sich zu weit auf dem Fahrstreifen des 75-Jährigen und es kam zu einer Spiegelberührung beider Fahrzeuge. Der Sachschaden am linken Außenspiegel des Ford beträgt 100 Euro. Ein hinter dem unfallverursachenden Auto fahrender Unbeteiligter soll sich bei Polizei in Haßfurt melden. Hinweise zu dem ganzen Unfallgeschehen erbittet die Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270. red