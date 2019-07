Bei der Sitzung des Marktgemeinderates Mitwitz am morgigen Dienstag, 30. Juli, werden die Planungen für den Kinderkrippenbau am Kindergarten vorgestellt. Weiterhin steht auf der Tagesordnung die Errichtung eines Kinderhorts durch den Markt Mitwitz an der Grundschule sowie die Bestätigung von Führungsdienstgraden bei der Feuerwehr Hof an der Steinach. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses von Mitwitz. red