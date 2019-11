Es werden noch Sternsinger gesucht

Beim Sternsingen kann jeder mitmachen. Auch in St. Johannes Witzmannsberg und in der Großgemeinde Ahorn sind am Montag, 6. Januar, die Sternsinger unterwegs. Alle Kinder,die auch in diesem Jahr wieder Sternsinger sein wollen, und diejenigen, die neu mitmachen, können sich bei Hermann Beckering,Meisenweg 8 in Ahorn, Telefon 09561/10282, oder per E-Mail an Hermann.Beckering@gmx.de melden. red