Es weihnachtet schon

Im Rahmen ihrer Projektarbeit zur Hauswirtschaftsmeisterin hatte Ina Werner an zwei Nachmittagen zum Basteln von Weihnachtsdekoration in den Pfarrsaal eingeladen.

Veranstalter war der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege. Zwölf Näherinnen und Helfer ließen die Nähmaschinen rattern und flinke Finger legten die zu nähenden Teile vor: Ausschneiden, Kleben, Zusammenfügen, Ansetzen - all das ging an den beiden Nachmittagen flott von der Hand.

Gebastelt wurden Herzen, Tannenbäume, Sterne, Lebkuchenmänner (in Stoff), die an Girlanden aufgehängt wurden. Zum Entspannen gab es Kaffee und Kuchen. Die Dekorationsartikel, so ließ Ina Werner wissen, werden beim Adventsmarkt in Altenstein verkauft. Am Ende zeigte sie sich sehr zufrieden mit der Arbeit.

"Wir haben an den zwei Tagen alles geschafft, was wir erreichen wollten", stellte sie zufrieden fest. Es sei konzentriert gearbeitet worden; sie hatte den Eindruck, dass es allen gut gefallen hat. Und das bestätigten auch die Näherinnen: "Des war richtg schöö, und die Ina is a fleißigs Määdla", lobte eine Teilnehmerin. alc