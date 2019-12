Es weihnachtet an der Schlachthofvilla

Seit der Eröffnung im vergangenen Jahr hat sich viel in und rund um die Schlachthofvilla getan, heißt es in einer Mitteilung. Aus diesem Grund laden Zukunft.Coburg.Digital und Creapolis am Mittwoch, 11. Dezember, ab 16 Uhr alle interessierten Bürger, Gründer, Maker und Unternehmer ein, bei einer öffentlichen Weihnachtsfeier im Hof vor der Villa am Schlachthof auf ein erfolgreiches Jahr 2019 anzustoßen. Ab 16 Uhr gibt es im weihnachtlich geschmückten Hof Glühwein, Hot Dogs und Waffeln. Um 18.30 Uhr versteigert Creapolis verschiedene Prinz-Albert-Statuen aus dem 3D-Drucker für den guten Zweck. Im Laufe des Abends können alle Interessierten ihren Namen in einen Speed-Networking-Topf werfen. Bei der Auslosung um 19.30 Uhr zieht jeder Teilnehmer seinen Networking-Partner, den er auf einen kostenfreien Glühwein trifft.

Der Service-Club Roundtable Coburg verkauft an diesem Abend den Glühwein, die Erlöse des Verkaufs sowie der Versteigerung der Statuen kommen einem guten Zweck zugute. red