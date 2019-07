Es warten viele Abenteuer

Nur noch wenige Wochen sind es bis zu den Sommerferien. Auch in diesem Jahr dürfen sich Kinder aus Stadt und Landkreis Bamberg wieder auf spannende Ferienabenteuer freuen. Wer noch nicht gebucht hat, hat noch Chancen, denn bei einzelnen Angeboten sind noch ein paar Plätze frei, berichten die Veranstalter.

So entdecken in der ersten Ferienwoche (29. Juli bis 2. August) Kinder von 6 bis 10 Jahren beim Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf das Leben auf dem Bauernhof vor 100 Jahren. Beim Kochen, Buttern, Bauen und Werkeln erleben die jungen Teilnehmer Geschichte und Natur hautnah.

Die Abenteuerwoche führt die LBV-Umweltstation Fuch-senwiese mit Kindern von 6 bis 12 Jahren in die Tiefen des Waldes. Geheimnisvoll, wild, faszinierend und dunkel - Wald ist ein ganz besonderer Naturraum mit eigenen Kreisläufen und Gesetzen (Fuchsenwiese, Waizendorfer Straße 17).

Mit dem Bund Naturschutz entdecken Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren die Geheimnisse des Waldes. Als "Wald-Künstler" verbringen die Kinder die ganze Woche mit Spiel und Spaß im Wald. Vielleicht begegnen ihnen dabei sogar Waldgeister und Baumfeen? (Michaelsberger Wald, Treffpunkt an der Ökosiedlung im Cherbonhof).

Auch in der dritten Ferienwoche (12. bis 16. August) führt die LBV-Umweltstation Fuchsenwiese Kinder von 6 bis 12 Jahren in die Tiefen des Waldes. Die Kinder werden die täglich vertraute Umgebung verlassen. Vielleicht werden auch die wachsamen Augen der altehrwürdigen hölzernen Baumriesen die Kinder aufmerksam verfolgen und schmunzelnd über sie wachen.

Alle Angebote finden ganzwöchig und mit einer täglichen Betreuungszeit von mindestens 8 bis 15 Uhr statt. Für Kinder mit Behinderung können in Kooperation mit der Lebenshilfe Bamberg kostenlos Assistenzkräfte bereitgestellt werden. Weitere Infos und Anmeldung unter www.ferienabenteuer-bamberg.de. red