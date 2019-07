Es war nur noch das Hinterrad da

Eine böse Überraschung erlebte ein junger Mann, der sein Mountainbike am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Letzengasse abgestellt hatte. Als er gegen 0.30 Uhr zurückkam, war nur noch das Hinterrad vor Ort. Der Täter hatte den unversperrten Rahmen vom hinteren Laufrad, das mit einem Schloss gesichert war, abmontiert und den Rahmen mit Vorderrad entwendet. Es handelt sich um ein grünes 29-Zoll-MTB der Marke Trek, Typ: Marlin 5, mit einem Zeitwert von rund 600 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. pol