Es tut sich was im Wald

Ein Spaziergang durch den Wald kann manchmal Wunder bewirken. Für viele Menschen ist ein kurzer Aufenthalt im Wald eine willkommene Flucht aus dem Alltag und bewirkt Wohlbefinden. Wälder sind heute nicht mehr nur ein immens wichtiger Naturraum und ein unverzichtbarer, nachhaltiger Holzlieferant, sondern auch ein intensiv genutzter Erholungsort. Der Erholungseffekt ist erwiesenermaßen in bewirtschafteten Wäldern sogar größer als in nicht bewirtschafteten.

Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Waldfunktionen und um den zahlreichen Waldbesuchern rund um die Kurstadt Bad Kissingen eine kleine Ruhepause zu ermöglichen, wurden im Staatswaldrevier Bad Kissingen der Bayerischen Staatsforsten vier Sitzgarnituren aufgestellt. An mehreren Erholungsschwerpunkten können sich nun Spaziergänger und Radfahrer auf Bänken aus heimischer Eiche ihre Brotzeit schmecken lassen. 140 Jahre lang wuchsen die Eichen im Auraer Wald heran und mussten nun weichen, damit ihre stattlichen Nachbarbäume den benötigten Freiraum bekamen um weitere 100 Jahre gut wachsen zu können. Aber einige sollten an ihrem angestammten Platz verbleiben und wurden vor Ort zu dicken Bohlen gesägt und zu massiven Sitzmöbeln verarbeitet. Und vielleicht regen die nun aufgestellten Garnituren in Zeiten in denen mancher von nicht bewirtschafteten Urwäldern träumt ja auch den einen oder anderen Waldbesucher zum Nachdenken an über den unschätzbaren Wert des nachwachsenden und regionalen Rohstoff Holz, hofft Revierleiterin Johanna Fikar.

Neues Leben für gefällten Baum

Allein mehr als 1300 Käferarten und rund 1500 Pilzarten dient Totholz als Lebensraum. Der Erhalt von Biotopbäumen und Totholz ist daher ein wichtiger Bestandteil der Waldbewirtschaftung der Bayerischen Staatsforsten.

Und dennoch musste eine alte Buche aus Verkehrssicherungsgründen in der Nähe der Herrmannsruh im Staatswaldrevier Bad Kissingen der Bayerischen Staatsforsten gefällt werden. Von Pilzen besiedelt war die Standfestigkeit des Baumes neben dem Schulwald-Pavillon an der Wildfuhr nicht mehr gewährleistet. Auf die herkömmliche Nutzung des Holzes wurde verzichtet, denn auch liegende, abgestorbene Bäume dienen zahlreichen Tier- und Pflanzenarten als Wohnstätte und Speisekammer. Damit die eindrucksvolle Baumgestalt nun wieder mit neuem Leben erfüllt werden kann, wurde nahezu der komplette Baum neben dem Waldpavillon abgelegt und dient nun kleinen Waldentdeckern als "Waldsofa an der Wildfuhr". red