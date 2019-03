Es tut sich schon was auf der Waldbühne

Seit Mitte Februar wird in Heldritt geprobt. 14 Akteure werden beim diesjährigen Lustspiel "Pension Schöller" auf der Bühne stehen. Regisseur Michal Sykora ist kein Unbekannter bei den Laienschauspielern, seit 2013 (mit einer Unterbrechung) hat er die Bauern- und Boulevardstücke für die Waldbühne Heldritt in Szene gesetzt. Er achtet professionell und mit der strengen Hand des Regisseurs auf Mimik und Gestik, auf Bewegungs- und Szenenabläufe. Noch haben die Schauspieler die Texthefte in der Hand, aber mancher braucht kaum noch einen Blick darauf zu werfen. Premiere für das Boulevardstück "Pension Schöller" wird am 1. Juni um 19.30 Uhr gefeiert. Insgesamt kommt das Stück achtmal auf die Bühne. Kartenvorbestellungen werden schon unter 09564/800441 (Mo bis Fr von 9.30 bis 11.30 sowie von 17 bis 19 Uhr) oder per E- Mail an bestellung@waldbuehne-heldritt.de entgegengenommen. Unter www.waldbuehne-heldritt.de kann man auch die Vorstellungstermine einsehen. Geplant ist in dieser Saison auch das Märchen "Der Froschkönig". Die Regie hat Delia Schneider. gb/red