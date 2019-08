Die nächste Sitzung des Bauausschusses findet am Dienstag, 20. August, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Bauanträgen die Änderung des Bebauungsplanes B 25 "Gustav-Heinemann-Straße" für ein Wohngebiet in Lichtenfels mit Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Lärchenweg in Reundorf. red