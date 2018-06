Es stinkefingert zum Himmel

Schon wieder reckt da einer Mittelfinger ins Bild. Diesmal war es Diego Maradona, der argentinische Edelfan, der einst so überragende Fußballer, der Weltmeister von 1986, der aufgedunsene Schatten seiner selbst im Jahr 2018. Bei der Eröffnungsshow der WM in Russland hielt schon Robbie Williams einen Mittelfinger in die Kamera, bei der WM in den USA 1994 zeigte Stefan Effenberg die Geste in Richtung der deutschen Fans. Maradona formte diesmal gleich beide Hände zum "Fuck you!"-Gruß für Gegner Nigeria. Dann erlitt der Mann einen Schwächeanfall. Merke: Ein Finger hätte gereicht. Für den zweiten fehlte die Kraft.