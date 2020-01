Es sind noch Plätze frei

Für nachfolgende Veranstaltungen der städtischen Volkshochschule Kulmbach ist eine Anmeldung noch möglich:

Donnerstag, 30. Januar: 19.30 Uhr Vortrag "Pflanzen und Ernten nach den Mondrhythmen".

Freitag, 31. Januar: 17 Uhr "Sag nicht Ja, wenn du Nein meinst"; 18.45 Uhr Autogenes Training mit Mediation.

Samstag, 15. Februar: 9 Uhr Feldenkrais-Workshop "Entdecke die Kraft und Stabilität deiner Wirbelsäule und Becken".

Das Frühjahr/Sommersemester 2020 startet am 2. März. Die neuen Programmhefte liegen ab sofort im Stadtgebiet aus, eine Anmeldungen ist auch über die Internetseite www.vhs-kulmbach.de möglich.

Anmeldung mit dem Anmeldeformular sind auch per E-Mail an vhs@stadt-kulmbach.de, per Fax an die Nummer 09221/940-349, per Post oder in der VHS direkt (Telefon 09221/940-269) möglich. Hier gibt es bei Bedarf auch weitere Informationen. red