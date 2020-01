Es sind noch Plätze frei

Für folgende Kurse der Volkshochschule Neudrossenfeld sind noch Anmeldungen möglich: Tanzkurs - Grund- und Wiedereinsteigertanzkurs: ab Mittwoch, 22. Januar, 18.30 bis 19.30 Uhr, fünf Abende. Tanzkurs - Discofox (Folgekurs, mit Discochart): ab Mittwoch, 22. Januar, 19.30 bis 20.30 Uhr, fünf Abende. Tanzkurs für Fortgeschrittene: ab Mittwoch, 22. Januar, 20.30 bis 21.30 Uhr, fünf Abende. Alle Tanzkurse finden in der Aula der Schule statt, Leiter ist Manfred Schramm. Gesundheitsorientiertes Training: ab Mittwoch, 15. Januar, zehn Abende, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr in der Dreifachturnhalle Neudrossenfeld;Kursleiterin: Petra Hofmann. Zumba Fitness: ab Donnerstag, 16. Januar, von 20.15 bis 21.15 Uhr, zehn Abende in der Dreifachturnhalle Neudrossenfeld; Kursleiterin: Daniela Thau.

Anmeldung unter Telefon 09203/993-13 oder per Telefax an: 09203/993-19. red