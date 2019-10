Es sind noch Plätze frei

Für folgende Kurse und Vorträge der Volkshochschule Thurnau-Kasendorf-Wonsees sind noch Anmeldungen möglich:

Style - Image - Farbe - Frisur: Montag, 28. Oktober, 18 bis 21 Uhr im ehemaligen Rathaus Thurnau.

Italienisch für Fortgeschrittene: ab Dienstag, 5. November, zehn Abende, jeweils dienstags von 18.30 bis 20 Uhr im ehemaligen Rathaus Thurnau.

Kompetenter und gelassener mit Stress umgehen: Mittwoch, 6. November, 18 bis 21 Uhr im Rathaus Thurnau.

Discofox und Jive: ab Mittwoch, 6. November, fünf Abende, jeweils mittwochs von 19 bis 20 Uhr.

Die wichtigsten Tänze für jeden Anlass: ab Mittwoch, 6. November, fünf Abende, jeweils mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr in der Aula der Grundschule Thurnau.

Kinderschutztraining für Schüler (1. bis 6. Klasse): am Donnerstag, 7. November, von 16 bis 18.30 Uhr in der Turnhalle oberhalb der Schule in Kasendorf. "Zero Waste" und plastikfrei: am Freitag, 15. November, 18 bis 20.30 Uhr im ehemaligen Rathaus Thurnau.

Nähere Details zu den einzelnen Kursen sowie das gesamte Programmangebot und das Anmeldeformular der Volkshochschule Thurnau-Kasendorf-Wonsees finden Interessierte auch im Internet unter der Adresse www.thurnau.de, dort ist zudem eine Online-Anmeldung möglich.

Des Weiteren sind Anmeldungen auch schriftlich, per Fax an die Nummer 09228/95151 oder via E-Mail an info@thurnau.de möglich. red