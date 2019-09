Es sind noch Plätze frei

Für folgende Kurse der Volkshochschule Thurnau-Kasendorf-Wonseess ist noch eine Anmeldung möglich: Fit und Fun: Beginn: Montag, 16. September, zehn Abende, 20.15 bis 21.15 Uhr. An jedem ersten Montag im Monat ist kein Training. Beckenboden-Workout: Beginn: Montag, 16. September, zehn Vormittage, jeweils von 9 bis 10 Uhr. Aroha - Fitnesssport und Prävention in einem: Beginn 1. Kurs: Montag, 16. September, zehn Abende, 18 bis 19 Uhr. Beginn 2. Kurs: Donnerstag, 19. September, zehn Abende, 18 bis 19 Uhr. Five Gym - Beweglichkeit schafft Lebensfreude: Beginn: Dienstag, 17. September, zehn Abende, von 18.30 bis 19.30 Uhr. Walken für "junge" Mütter: Beginn: Donnerstag, 19. September, zehn Vormittage, 10 bis 11 Uhr. Tanzkurs für Fortgeschrittene: Beginn: Freitag, 20. September, sechs Abende, 19 bis 20.30 Uhr. Tanzkurs für Anfänger und Wiedereinsteiger: Beginn: Freitag, 20. September, sechs Abende, von 20.30 bis 22 Uhr. Die wichtigsten Tänze: Beginn: Freitag, 20. September, vier Abende, 20.30 bis 22 Uhr. Discofox und Discochart: Beginn: Freitag, 20. September, fünf Abende, 22 bis 23 Uhr.

Das gesamte Programmangebot sowie das Anmeldeformular der VHS finden Interessierte im Internet unter der Adresse www.thurnau.de. red