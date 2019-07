Es sind noch Plätze frei

Für das Zeltlager der katholischen Jugend Neudrossenfeld am Rauschenberg bei Teuschnitz sind noch einige Plätze frei. Kinder ab acht Jahren dürfen daran teilnehmen, jedes kann sein eigenes Zelt mitbringen. Los geht es am Sonntag, 4. August, gegen 15 Uhr. Die Hin- und Rückfahrt zum Zeltplatz findet wie immer in Fahrgemeinschaften statt. Plätze werden bei Bedarf vermittelt. Auf dem Programm stehen jede Menge Spiele und Spaß. Am Samstag, 10. August, um 11 Uhr wird die Heimreise angetreten. Anmeldung und Infos bei Marco Zapf, Telefon 09203/918765, E-Mail zeltlager-ndf@gmx.de. red